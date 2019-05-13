Ermenistan ile Azerbaycan Dışişleri Bakanları Brüksel’de bir araya geldi

Doğu Ortaklığı’nın 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Brüksel’de yapılan bakanlar zirvesinde Ermenistan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları’nın kısa bir görüşmesi gerçekleşti.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Sözcüsü Anna Nağdalyan, Zohrap Mnatsakanyan ile Elmar Memmedyarov’un görüştüğünü doğrulayarak, “Zirve kapsamında kısa bir görüşme yapıldı. Bakanlar birbirinin elini sıktı. Ermenistan ile Azerbaycan heyetlerinin resmi müzakereleri öngörülmemiştir” yorumunu yaptı.

Doğu Ortaklığı’nın 10. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Brükselde düzenlenen bakanlar zirvesi, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini’nin başkanlığını gerçekleştiriliyor.

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