Avusturyalı parlamenterlerden Ermeni Soykırımı Kurbanları Anıtı’na ziyaret

Ermenistan’da bulunan Avusturya Parlamentosu Avusturya-Ermenistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Gudrun Kugler ve beraberindeki heyet Ermeni Soykırımı Anıtı’nı ziyaret etti. Heyeti Ermenistan Parlamentosu Ermenistan-Avusturya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Viktor Yengibaryan ve Ermeni Soykırımı Müze Enstitüsü Müdürü Harutyun Marutyan eşlik etti. Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü’nden yapılan açıklama uyarınca, konuklar Ermeni Soykırımı masum kurbanlarını anmak için saygı duruşunda bulundu. Ermeni Soykırımı Müzesi’ni de gezen parlamenterler, Onurlu Misafirler Defteri’ne bir not yazdı. Avusturya’nın Ermeni Jenosidi’ni 2015’te tanıdığının altını çizen Gudru Kugler, “Dünyanın birçok ülkesinin Ermeni Soykırımı’nı hala tanımamış olması bir trajedidir. Tanıma uğruna mücadele etmemiz lazım. Ermeni halkının başına gelenler anlatılamaz!” diye konuştu.

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