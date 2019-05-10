Arazileri hazineye devredilip, kullanımı Diyanet’e verilmişti: Süryaniler geri dönüyor

Köylerinden göç etmek zorunda kalan Süryaniler, yıllar sonra topraklarına geri döndü. Midyat’ın Bethkustan Köyü’nde yaşayan 15 Süryani aile köylerine geri dönerek evlerini yeniden inşa etti. El konulan arazilerini geri almak için hukuk mücadelesi veren aileler, “İmkan sağlanırsa çok aile geri döner” diyor.

Türkiye’deki az sayıdaki Süryani köylerinden biri olan Mardin’in Midyat İlçesi’ne bağlı Bethkustan (Alagöz) Köyü’nden Avrupa ülkelerine göç eden Süryaniler, doğup büyüdükleri topraklarına geri dönüyor. 1970 yılında yaşanan baskılar ve ekonomik nedenlerden dolayı göç eden aileler genellikle Almanya ve İsveç gibi ülkelere göç etti. 7. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Süryani Patriği Mor Gabriel’in doğduğu köy olarak bilinen Bethkustan Köyü’nde 1965 yılında 130 hane bulunuyordu. Yaşanan göç ile hane sayısı 15’e kadar düştü. Şimdiler de ise 15 aile köye geri dönerek evlerini tekrar yaptırıyor. Köyde şuan 150 Süryani yaşıyor.

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