Doç İlay Örs: 1964 sürgünü Rumlar için ağır trajedi, İstanbul için de ölümcül darbe olmuştur

İstanbullu Rumlar 1964 yılında büyük bir felaket yaşadı. Evlerini terk etmek zorunda bırakıldılar, bilmedikleri bir dünyaya sürgün edildiler. Yabancı statüsüne alınıp, bir bavulla vatanı, yani Türkiye’yi terk etmeleri, tüm haklarının bir anda ellerinden kayıp gitmesi gibi travmalar ve zorluklar bugüne dek birkaç araştırmanın ve filmin konusu oldu.

Yeni çıkan bir kitap, bu sürgüne neyin yol açtığını, sürgünün nasıl gerçekleştiğini, basında bu konunun nasıl işlendiğini ve yeni bir hayat kurmak zorunda olanların neler yaşadıklarını, belgeler ve tanıklıklarla ortaya koymakta. ”İstanbullu Rumlar ve 1964 Sürgünü” başlıklı kitabın hazırlanmasında en çok emeği geçen akademisyen Doç İlay Örs, sorularımızı yanıtladı.

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