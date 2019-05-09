ANA TAHT SURP EÇMİADZİN’DE EPİSKOPOS TAKTİS TÖRENİ

Ana Taht Surp Eçmiadzin’de bu pazar günü episkopos taktis töreni gerçekleşecek.

Tüm Ermeniler Katolikosu Karekin II Hazretleri bu pazar günü Ana Taht Surp Eçmiadzin’de üç yeni episkopos taktis edecek. Vehapar Hayrabed, Amerika’nın Doğu Piskoposluğu önderi Üst Rahip Daniel Fındıkyan’ı, Almanya Ermenileri Ruhani lideri Üst Rahip Serovpe İsakhanyan’ı ve Orta Avrupa Katolikosluk Temsilcisi Rahip Diran Bedrosyan’ı taktis edecek.

Amerika’nın Doğu Piskoposluğu önderi Üst Rahip Daniel Fındıkyan

Almanya Ermenileri Ruhani lideri Üst Rahip Serovpe İsakhanyan

Orta Avrupa Katolikosluk Temsilcisi Rahip Diran Bedrosyan

Haftasonu gerçekleşecek ayine önderliklerden çok sayıda ruhani ve sivil temsilcinin ve halkın katılımı bekleniyor.

Anuş Karmen Sar

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