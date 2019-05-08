Patrik Bartholomeos İzmirde ayin yönetti

Eklenme:08.05.2019 / 10:38 Güncelleme:08.05.2019 / 10:38

İZMİR (AA) – Fener Rum Patriği Bartholomeos, İzmirin Selçuk ilçesindeki Saint John Kilisesinde Aziz Yuhannanın anısına düzenlenen ayini yönetti.

Hazreti İsanın en genç havarisi ve İncilin yazarlarından biri olan Aziz Yuhannanın mezarının bulunduğu Aziz Yuhanna Bazilikasında (St. John) yapılan ayine Türkiye ve Yunanistandan çok sayıda Ortodoks katıldı.

Ayindeki konuşmasının bir bölümünü Türkçe yapan Patrik Bartholomeos, Müslümanların ramazan ayını tebrik etti.

Bartholomeos, Müslümanlara yeni başlamış olan mübarek ramazan ayları dolayısıyla en içten tebriklerimi ve Hristiyan Ortadoks cemaatinin en iyi dileklerini arz ediyorum. Bugün bu ayini idrak etme izinlerini veren hükümet makamlarına ve yerel makamlara candan teşekkür ediyoruz. Orucunuzu ve dualarınızı yüce Allahın kabul etmesi için dua ediyoruz. 1 ay sonra büyük kutsal Ramazan Bayramınızı coşku ve sevgi ile kutlamanızı diliyoruz. dedi.

Mumlar yakılarak dua ve ilahilerin okunduğu ayin, yaklaşık 2 saat sürdü.

Ayine, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulosun eşi Vlasia Pavlopulos, Yunanistanın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis, Yunanistanın İzmir Başkonsolosu Argiro Papoulia, İzmir Rum Ortodoks Cemaati Başkanı Yorgo Teodoridis de katıldı.

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