İstanbul’da Pontus oyunu!..

Farklı bir konu gibi görünebilir ama değil… YSK kararını beklediğimiz önceki gün Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım aradı. Oldukça kızgındı… Yok, Yalım, YSK’nın aldığı kararı herkesten önce duymuş değildi… Yalım, “İstanbul’un göbeğinde Pontus Rumlarına yönelik sözde soykırım kitabı satılıyor. Caddebostan Kültür Merkezi D&R Kitap Evi’nde… Araştırdım, Türkiye’de mevcut D&R mağazalarında satışa sunulan sözde soykırım kitabı, mağazanın internet sitesinde de satılıyor ” dedi. Çekmiş olduğu fotoğrafı da gönderdi.

Ümit Yalım, tepkisini şöyle sürdürdü:

“Yunan yazar Konstantinos Fotiatis tarafından yazılan ve Attila Tuygan tarafından Türkçeye çevrilen kitapta,Türk resmi tarihinin sözde Pontus soykırımını inkar eden bütün argümanları çürüttüğü iddia ediliyor.

Kitabın son kısımlarında, ‘Tasavvur edilen Pontus Cumhuriyeti Haritası’ yayınlanmış. Harita, Yunan Hükümeti tarafından ülkelerine gelen turistlere zorla dağıtılan broşürdeki sınırlar ile örtüşüyor. Sözde sınırlar, İnebolu’dan Batum’a kadar olan bölgeyi kapsıyor.

Haritada, Kastamonu, Sinop, Amasya, Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Trabzon, Rize ve Artvin illerimiz olmak üzere toplam 13 ilimiz sözde Pontus Rum Devleti’nin sınırları içinde gösterilmiş.Harita ile açık mesaj verilerek,Türkiye’nin kuzeyinde kurulmak istenen sözde devletin sınırları gösterilmiş ve açık bir şekilde bölücülük yapılmış.

Konstantinos Fotiatis’in yazdığı sözde Pontus soykırım kitabı, resmi bir belge göstermek yerine, kişilerin anlatımına dayanan, Yunan Hükümeti’nin tezlerini savunan, Yunan Hükümeti ve Rum diasporası adına Kamu Diplomasisi yapan bir kitaptır. Kitabın rol modeli sözde Ermeni soykırımı iddialarıdır.Kitabın yazılış maksadı, Türkiye’nin kuzeyinde sözde Pontus Rum Devletinin kurulmasını sağlamaktır.

‘Pontus Rum Soykırımı’ iddiaları tamamen yalan ve iftiradır. 1923 Tarihli Lozan Antlaşması’na bakıldığında, kitapta yazılanların tamamen yalan olduğu görülecektir. Yunanistan’ın da imzaladığı Lozan Antlaşması’nın hiçbir yerinde Pontuslu Rumların ‘soykırımı’ ile ilgili hiçbir kayıt yok. Aksine Lozan Antlaşmasının 59.Maddesinde, Yunan Ordusunun Anadolu’da yaptığı katliamlar açık bir şekilde yazılmış ve katliam bizzat Yunanistan tarafından kabul ve tescil edilmiştir.

Yunan Ordusunun, Balkan Savaşı sırasında Ege Adalarında ve İzmir’i işgalinden sonra Rum ahalisi ile birlikte, Anadolu’da yaptığı katliamlar tek tek belgelenmiş ve tarih kitaplarında yerini almıştır.

1923 Lozan Antlaşması ve antlaşma çerçevesinde imzalanan Türk ve Rum Ahali’nin değişimi sözleşmesi gereği Batı Trakya dışında yaşayan Türkler ile İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada dışında yaşayan Rumlar karşılıklı olarak değişime tabi tutuldu. Doğu Karadeniz bölgesindeki Rum varlığını sonlandıran bu gelişme aynı zamanda bölgede bir Pontus Rum Devleti kurulması projesinin iflası anlamına geliyordu. Türkiye’nin batısında 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını işgal eden Yunanistan şimdi de Rum Diasporası ile işbirliği yaparak Doğu Karadeniz’de Pontus Rum Devleti kurmaya çalışıyor.”

“Cumhuriyet savcıları, sözde Pontus soykırımı kitabını gördü mü?” diye soran Ümit Yalım, sözlerini şöyle tamamladı:

“5187 Sayılı Basın Kanunu Madde 10’a göre, Basımcı, bastığı her türlü yayının imzalı iki nüshasını, dağıtım veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, basılmış eserin içerik ve biçim yönünden herhangi bir değişikliği içeren daha sonraki basımları ile tıpkı basımları için de geçerlidir.

‘Pontos Rumlarına Yönelik Soykırım’ adlı kitabı basan Belge Yayınları, anılan kitabın imzalı iki nüshasını dağıtımın veya yayımın yapıldığı gün, mahallin Cumhuriyet Başsavcılığına teslim etti mi? Anılan kitap Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelendi mi?

‘Pontos Rumlarına Yönelik Soykırım’ Kitabı, D&R Kitap Evi’ne ilave olarak idefix, gittigidiyor, akakçe, kitapyurdu.com, kitantik, n11.com, amozon.com internet sitelerinde de satılıyor.

Yunanistan ve Rum Diasporası’nın işbirliği ile hazırlanan, Türk Milleti’ne iftira atan ve Doğu Karadeniz’de Pontus Rum Devleti kurulması için Kamu Diplomasisi yapan ‘Pontos Rumlarına Yönelik Soykırım’ adlı kitabın satışı durdurulmalı ve mevcut kitaplar derhal toplatılmalıdır.”

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Türk milletinin hak ve hukukunu korumakla yükümlü “yeni Türkiye”nin yeni adalet mekanizmasının bu işlere bakacak vaktinin olduğunu düşünmüyorum!.. YSK’nın karar aldığı, terörist başı Abdullah Öcalan’ın mektuplarının tekrar okunmaya başladığı kara Pazartesi’de Türk ve Atatürk düşmanı Kadir Mısıroğlu’nun tabutu Türk bayrağına sarıldı. Kimseden çıt çıkmadı!.. Aziz şehitlerimizin naaşlarının sarıldığı uğruna canımızı feda ettiğimiz şanlı bayrağımıza!..Ne demişti fesli meczup?..”Keşke Yunan galip gelseydi…”

Kara kaplı ajandadaki 2023 projesi karanlık zihniyetlerin desteği ile yeni bir ivme kazandı!..

Kaynak Yeniçağ: İstanbul’da Pontus oyunu!.. – Ahmet TAKAN