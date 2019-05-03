Yom Aşoa anıldı

Aşkenaz Sinagogu bu seneki Yom Aşoa töreninin ev sahipliğini üstlendi.

2 Mayıs Perşembe akşamı düzenlenen törende 1,5 milyonu çocuk olan 6 milyon Holokost kurbanı anıldı. Tam adı Yom Hashoah Ve-Hagevurah (Holokost kurbanlarını ve kahramanlığı anma günü) olan bu önemli günde hem Holokost’ta hayatını kaybeden 6 milyon Yahudi, hem de Varşova gettosu ayaklanmasıyla Nazilere ve onları bekleyen korkunç sona karşı çıkan kahramanlar anıldı.

Aşkenaz sinagogunda düzenlenen tören Minha duası ile başladı. Sam Halegua’nın günün önemini belirten açılış konuşmasının ardından 6 milyon Holokost kurbanı için 6 mum yakıldı. Hahambaşı Rav İsak Haleva, İsrail Başkonsolos Vekili Ehud Moşe Eitan, Türk Yahudi Toplumu eş Başkanı Erol Kohen’in yanı sıra Holokost eğitimi ve farkındalığı için çaba harcayan Piyanist Renan Koen bu altı mumu yakanlar arasındaydı.

Hazan Simon Cohen, günün anlam ve ciddiyetine uygun olarak Ani Meamin, Vehi Şeamda ilahilerini müzisyenler eşliğinde seslendirdi. Mert Nahmiyas’ın okuduğu Tehilim’in ardından Aşkenaz Cemaati Hahamı Rav Mendy Chitrik Ani Meamin ilahisinin hikayesini anlattığı konuşmasında ümidin önemine değindi. Bu önemli günde konuşma yapması için Açık Radyo’nun kurucularından Ömer Madra davet edildi. Günün anlamından ve ağırlığından uzak yaptığı konuşma törende bulunan bir çok kişinin tepkisini çekti.

Tören, ilahilerin ardından Hahambaşı Rav Isak Haleva’nın okuduğu Kiduş duası ile tamamlandı.

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