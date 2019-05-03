Pan-Ermeni oyunları bu sene Karabağ’da düzenlenecek

Pan-Ermeni Oyunlarının Uluslararası komitesi Başkanı İşkhan Zakaryan 2019 yılında düzenlenmesi öngörülen oyunlarının Artsakh (Karabağ) başkenti Stepanakert’te gerçekleşeceğini açıkladı. İşkhan Zakaryan konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Tüm Ermenilerin birlik ve beraberliğin bir göstergesi olarak bu tarihi aşamada Pan-Ermeni oyunlarının resmi açılışını Artsakh’ın başkenti Stepanakert’te yapmak çok önemlidir” şeklinde konuştu.

Zakaryan’a göre çok meşhur ve tanınmış insanlar Ermenistan ve Karabağ’I ziyaret edecekler. Açılış töreni ve ilk üç günü öngörülen yarışmalar 5-8 Ağustos tarihleri arasında Stepanakert’te düzenlenecek. Sonraki yarışmalar ve final maçları artık Yerevan’da yapılacak. Pan-Ermeni Oyunlarının Kapanış ve ödül töreni Yerevan’daki ‘Özgürlük meydanında’ gerçekleşecek.

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