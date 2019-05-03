National Geographic Ermeni mutfağından 9 tane yemek ayırdı

National Geographic Rusya dergisi Ermeni mutfağının en iyi yemeklerine değindi.

Ermeni yemeklerini tanıtan makalede “Ermeni mutfağı sadece ızgara ve lavaş ekmeğinden ibaret değil. Kyala, Gata ve daha duymadığınız birçok yemek çeşitleri var. Yemekler burada hayal gücüyle birlikte sevgiyle yapılıyor. Bundan emin olmak için Yerevan’da yada Ermenistan’ın herhangi bir şehirde restorana gitmeniz yeterlidir” sözlerine yer verildi.

National Geographic tarafından Ermeni mutfağında tercih edilen 9 yemekler bunlardır:

“Harisa”, dövme buğday ve tavuk etiyle hazırlanıyor (Türkiye’de Keşkek adıyla biliniyor)

Artsakh (Karabağ) yöresine ait meşhur “Jengyalov hats” (içinde 17 çeşit yeşillik olan bir börek çeşidi, “Yeşillik keki”)

“Gata”, yuvarlak hamurun içinde tatlı içle yapılan bir börek (Türkiye’de Kete olarak bilinir ve daha çok tuzlu içle yapılır).

“Ghapama”, sıradan bir yemek değil, güzel görünüşlü ve çok lezzetli bir yemektir. Kabağın içi örüldükten sonra pirinç dahil olmak üzere çeşitli malzemelerle dolduruluyor. Özellikle yılbaşı bayramında Ermeni ailelerin masalarında yer alan geleneksel bir yemek çeşididir.

“Tolma” (Ermenicede Toli üzüm salkımı demek), üzüm yaprakları veya lahana içinde sarılmış etle yapılan yemek çeşidi (Türkiye’de Sarma olarak biliniyor).

Kahvaltıya önem verenlere National Geographic Ermeni mutfağından “Pastırmalı yumurta” teklif ediyor.

Ermeni mutfağının geleneksel yemeklerden biri de tabi ki “Khaş” yemeğidir. Sığırın ayak paçalarından yapılan bu yemeğin içinde bolca sarımsak ve kuru lavaş ekmeği koyulur. Genelde sabah erken saatlerinde turp, yeşillik ve vodka ile ikram edilen bu yemek Ermeni yemek geneleklerinde önemli yere sahip.

Gyumri yöresine ait geleneksel yemeklerden biri eskiden ‘fakir yemeği’ olarak adlandırılan “Kyala” (kelle) yemeğidir. Düşünün Ermeni bir restoranda siz et ızgarası, pastırma, sucuk yedikten sonra bir de masaya boğa kellesi getiriyorlar. İşte bu Kyala yemeğidir. Ancak bunu bir gün önceden sipariş etmelisiniz, çünkü sadece kellenin pişme süresi 8 saattir.

Ve National Geographic Ermeni mutfağının bu yemek listesini “Evelik çorbasıyla” bitiriyor. Bu çorbada evelik otu dışında mercimek, bulgur, patates ve farklı baharatlar var. Bu çorba da lava ekmeiule ikram ediliyor.

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