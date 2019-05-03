Auschwitz’den Birkenau’ya Üç Kilometre…

2. Dünya Savaşı’nın sonunda ölüm kampı Auschwitz’den Birkenau Kampına üç kilometrelik yürüyüş, bu yıl da anıldı. Yürüyüşe Ekümenik Patrik Bartholomeos da katıldı.

*Fotoğraf: Auschwitz Memorial

Nazilerin Yahudi esirleri, “gaz odalarını çalıştıranların” işini kolaylaştırmak için özellikle hasta olanları Polonya’daki ölüm kampı Auschwitz’den üç kilometre ilerideki Birkenau Kampına yürüttüğü yürüyüş 1988’den beri, Holokost’ta hayatını kaybedenleri anmak için “yaşam yürüyüşü” adıyla tekrarlanıyor.

Bu yıl 31. Kez yapılan yürüyüşte tekrar Holokost’ta hayatını kaybeden 6 milyon insan anıldı.

Yeni kuşaklara Holokost’ta yaşananları hatırlatmak için yapılan yürüyüşe bu yıl İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği Bartholomeos da katıldı.

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“Daha iyi bir gelecek için”

Auschwitz Memorial, Twitter hesabından dünkü yürüyüşe binlerce kişinin katıldığı belirtilerek,

“Çoğunluğu Yahudi ve Polonyalı gençlerden oluşan kalabalık YomHaShoah’ı (Holokost Anma Günü) hatırlamak için hep birlikte Auschwitz’den Birkenau’ya yürüdü. Daha iyi bir gelecek inşa etmek için geçmişi hatırlıyoruz” denildi.

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Uluslararası Yaşam Yürüyüşü adlı eğitim programı her yıl 28 Nisan’da başlıyor ve Yom Ha Shoah (Holokost’u Anma Günü),Yom Azikaron (İsrail’in Şehitler Günü) ve Yom Azmauth’u da (İsrail’in Bağımsızlık Günü) içine alarak iki hafta sürüyor. (PT)

*Kaynak: Autschwitz Memorial, Şalom.

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