Tarihçi, Soykırım uzmanı Saleh Zahreddin, Lübnan’daki Ermenistan’ın büyükelçiliğini ziyaret etti

Lübnanlı Tarihçi, Soykırım uzmanı Saleh Zahreddin, Lübnan’daki Ermenistan elçiliğini ziyaret etti. Zahreddin Ermeni Soykırımı, Ermeni-Lübnan dostlu ilişkiler üzerine çok sayıda kitap ve makale yazmıştır.

Dışişlerinden yapılan açıklmaya göre, buluşmada Ermenistan’ın Lübnan Büyükelçisi Vahagn Atabekyan, siyaset bilimi ve tarih alanlarında çok önemli olan Ermeni Soykırımı ile ilgili sayısız araştırmalar için Saleh Zahreddin’e teşekkür etti.

Görüşme sırasında taraflar, Ankara’nın Ermeni Soykırımı hakkındaki son resmi ifadesinin kabul edilemez olduğunu, evrensel değerlerin ihlal edildiğini ve tarihsel gerçeklerin çarpıtıldığını vurguladılar.

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