Ermeni Soykırımı hakkında önemli tanıklıklar içeren tarih kitabı Türkçe’ye çevrildi

Arşiv belgeleri içeren ve üç ciltten oluşan “Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Soykırımı. Hayatta kalanların tanıklıkları” kitap, tek cild olarak günler önce Türkiye’de basıldı.
1.500 nüsha olarak basılan kitabın çevirmeni, Ermeni Türkolog Tiran Lokmagözyan, insan hakları savunucusu, yayıncı Ragıp Zarakolu, Ermenistan Ulusal Arşiv Müdürü Amatuni Virabyan ile “Van” STK’nın onurlu başkanı Ruben Galçyan, düzenlenen basın toplantısında kitap hakkında bilgi paylaştı.
Ragıp Zarakolu’ya göre 1916-1917 yıllarına ait tanıklıklara yer verilen kitap, tarih, siyaset ve hukuk açısından son derece önemli bilgiler içeriyor.
“Osmanlı İmparatorluğu’nda Ermeni Soykırımı. Hayatta kalanların tanıklıkları” adlı kitabın, Ermenice olarak 2012’de “Van” STK tarafından yayınlandığını bildiren Galçyan, kitapta Van, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Harput, Trabzon Ermenilerinin toplam 602 tanıklığını içerdiğini sözlerine ekledi.
Bunlardan 145’in 2013 yılında İngilizce’ye çevrildiğini dile getiren Galçyan, bir hafta önce Türkçe çevirisinin matbaadan çıktığını, ileride ise kitabın Rusça, İspanyolca ve Fransızca’ya çevrilmesinin planlandığını bildirdi.
ERMENİ HABER AJANSI
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