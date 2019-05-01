Papa’dan kuaförlere: Dedikodu yapmayın!

Papa’dan kuaförlere: Dedikodu yapmayın!

Papa Francis, Vatikan’da 230 İtalyan kuaförle biraraya geldi. Papa’nın kuaförlere ‘dedikodu yapmamaları’ uyarısında bulunması dikkat çekti.

DUVAR – Katolik âleminin ruhani lideri olan Papa Francis, güzellik salonlarında ve kuaförlerde dedikodu yapılmaması çağrısında bulundu. Vatikan’da 230 kuaförle bir sohbet toplantısında biraraya gelen Papa, “İşinizle kolayca ilişkilendirilen dedikodunun cazibesine kapılmayın” dedi.

Papa, 2013’te göreve gelmesinden bu yana sık sık dedikodu hakkında uyarıda bulunuyor, dostlar ve komşular arasında dedikodu yapılmamasını salık veriyordu. Kuaförlere özel olarak böyle bir uyarıda bulunması ise dünya basınında geniş yer buldu. (Dış Haberler)

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