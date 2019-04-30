Jugha’nın tahrip edilmiş Khachkarlar’ının fotoğrafları tek bir kitapta dahil edildi

Arkeolog-fotoğrafçı Aram Vruyr’un hazırladığı Ermeni Khachkarlar’ının (Haçlı Taş) fotoğrafları, bilimsel ve tarihi bilgiler bir kitapta yer almaktadır. 29 Nisan’da “Bookinist” kitabevinde düzenlenen “Jugha: Yüzyıl Soykırımın Tanıklığı” kitabının tanıtımı gerçekleşti.

Dört dilde yayımlanan kitap ile birlikte “21. Yüzyılın Vandalları” başlıklı Jugha Khachkarlar’ının imhasını anlatan bir belgesel de sunuluyor.

“Tarihi-Kültürel Koruma-Müze ve Tarihi Çevre Koruma Hizmeti” derneğinin müdürü Ara Tarverdyan, “Bu inisiyatifle, tüm dünyaya Jugha Khachkarlar’ının var olduğunu göstermeye istedik. Azerbaycan’ın soykırım kültür politikasının bir sonucu olarak Jugha Khachkarlar’ı yok edildi,” diyor.

Ona göre, 1915’te Ermeni halkının Soykırımı gerçekleştirildi, bundan sonra ise Ermeni halkının kültürel Soykırımı hayata geçirildi.

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