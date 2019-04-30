Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Derince’de Konferans Verecek

Derince’de bulunan Zübeyde Hanım Kültür Merkezi, çok önemli bir konferansa ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı ve 24. Dönem Ankara Milletvekili Prof. Dr. Seyit Sertçelik, “Ermeni Sorununun Arka Planı ve Tarihi Gerçekler” konulu konferansıyla birlikte Derincelilerle buluşacak. 3 Mayıs Cuma günü saat 19.00’da başlayacak olan ve Ermeni sorunuyla ilgili tarihi gerçeklerin paylaşılacağı konferansa vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
http://www.kocaelimeydan.com/gundem/cumhurbaskani-basdanismani-derincede-konferans-verecek-h50369.html
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