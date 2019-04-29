Beyrut’ta Paskalya ve Ramazan

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta bir taraftan Hristiyanların Paskalya Bayramı etkinlikleri sürerken diğer taraftan Müslümanların yaklaşan Ramazan ayı hazırlıkları başladı.

İslamiyet ve Hristiyanlığın farklı mezheplerinin bir arada yaşadığı Lübnan’da bütün inançların kutsal günleri kutlanıyor. Resmi tatil olan bu günlerde zaman zaman iki farklı inancın kutsal bayramları aynı tarihlere denk gelebiliyor.

Bugünlerde başkent Beyrut sokaklarında Paskalya tavşanı ile Ramazan hilalini bir arada görmek mümkün.

Son olarak Beyrut merkezinde bulunan Beirut Souks adlı bölgede her iki inancın halka açık etkinlikleri gerçekleştirildi. Aynı yerde gerçekleştirilen etkinliklerde bir tarafta Paskalya tavşanı kostümlü animatörler özellikle çocukların ilgisini çekerken diğer tarafta yerel kostümler giymiş olan bir meddah çocuklara hikayeler anlattı.

Meddahın yanı sıra büyüklere yönelik Ramazan ayına özel ürünlerin, evlerin ve balkonların süslenmesi için kullanılan malzemelerin satıldığı stantlardan oluşan küçük bir çarşı da kuruldu.

Beyrut’ta mağazalar ve restoranlar yavaş yavaş Paskalya etkinliklerini sonlandırırken Ramazan ayı programlarını da duyurmaya başladılar. Yine çarşıların ve sokakların Ramazan ayının sembollerinden olan fanus ve hilal şeklinde ışıklandırılması için çalışmalar da başladı.

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