Nusaybin Milli Eğitim Müdüründen Süryani öğrencilere Paskalya ziyareti

Nusaybin Milli Eğitim Müdür Ümit Çetin, Paskalya Bayramı nedeniyle Süryani öğrencilere Bayram ziyaretinde bulundu.

Hazreti İsa’nın göğe yükselişi olarak kabul edilen ve Hristiyanların en önemli bayramlarından olan Paskalya, İlçeye bağlı Süryanilerin yaşadığı Odabaşı ve Günyurdu Kırsal Mahallelerinde kutlandı.

Çocuklar sabah erken saatlerde bayramlık elbiselerini giyerek büyüklerini ziyaret ederken ziyaretlerde şeker, çörek ve boyalı yumurta ikram edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve Eğitim Bir Sen ilçe temsilcisi Mehmet Şefak Kavak, Odabaşı ve Günyurdu Mahallelerinde oturan Süryani öğrenci ve ailelerine bayram ziyaretinde bulundu. Her iki mahallede ikamet eden tüm İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerini ziyaret eden Çetin, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

Daha sonra açıklama yapan Milli Eğitim Müdürü Çetin, “Bugün Paskalya Bayramı münasebetiyle Hristiyan vatandaşlarımızın okullarımızda okuyan çocukları için köylere geldik. Çocuklarımıza hediyeler getirerek Bayramlarını evlerinde, köylerinde kutlamaya çalıştık. Mardin bir şehir olarak çok kültürlü, birçok dinin birçok görüşün olduğu bir kenttir. Bizler de Hristiyan çocuklarımızın okullarına, arkadaşlarına daha çok ısınması ve okullarını, arkadaşlarını benimsemeleri açısından bu tür ziyaretleri önemli görüyoruz. İnşallah hoşgörü anlamında devamı olacaktır.” dedi.

Hristiyan öğrenciler ve aileler de İlçe Milli Eğitim Müdürünün Bayram ziyaretinden dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Girmeli Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan Yakup Dayan, “Bugün bizim bayramımız olan Paskalya Bayramıdır, yani diriliş bayramını kutluyoruz. Bayramımıza İlçe Milli Eğitim Müdürümüz geldi. Bize hediyeler verdi. Çok mutluyuz, ona çok teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştu.

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