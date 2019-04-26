İtalya’da Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının anısına kutsal ayin yapıldı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesi’nden edinen bilgiye göre Roma Surb Nikoghayos Ermeni kilisesinde 24 Nisan’da Ermeni Soykırımı’nın kurbanlarının anısına kutsal ayin yapıldı.

Ermenistan’ın İtalya Büyükelçisi Viktorya Bağdasaryan törende Ermenileri sadece bugünden ve gelecekten değil geçmişten de mahrum bıraktığı Soykırım günlerinden bir asırdan fazla geçtiğini dile getirdi.

Büyükelçi “Küllerden yeniden doğmuş Ermeni halkı, dünyanın farklı köşelerinde filizlenerek bugün de yaşamaya ve yaratmaya, kendi inancını, dilini, kültürünü tutmaya devam ediyor” ifade etti.

Büyükelçi Bağdasaryan, 10 Nisan’da İtalya Parlamentosu tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına dair kararının önemliğine değindi.

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