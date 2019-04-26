Ermeni iş adamı Alexis Ohanian’dan 24 Nisan paylaşımı: “Türkiye başarısız kaldı”

ABD’li Ermeni tanınmış iş adamı Alexis Ohanian, Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü vesilesiyle İnstagram üzerinden bir paylaşım yaptı.

Ohanian, “24 Nisan’da doğmuş olmanın yarattığı bu his ki, insanı sadece kendi şahsı için değil, daha büyük bir şey için sorumluluk hissetmeye mecbur eder, başka hiçbir şeyle karşılaştırılamaz”, diyerek #Türkiyebaşarısız (#Turkeyfailed) etiketini kullandı.

24 Nisan 1983 yılında Brooklyn’da doğan Alexis Ohanian’ın ailesi, Ermeni Soykırımı’ndan kurtulanların nesilleridir.

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