Dışişleri Bakanı: Türkiye Cumhurbaşkanının 24 Nisan açıklaması, sadece inkar değil, Soykırımın gerekçesidir.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan, Türkiye Cumhurbaşkanının 24 Nisan açıklamasına değinerek, bu açıklamanın Türkiye’nin kendi tarihiyle yüzleşmesinden kaçınmasını göstermektedir diyor. Sadece inkar değil, Soykırımın gerekçesidir.

Birinci Haber Ajansına açıklamada bulunan Mnatsakanyan, “Dün ifade edilen şey kınanacak bir şeydir. Bu kabul edilmezdir. Bu basitçe inkar değil, soykırım için bir gerekçedir. Erdoğan, Soykırımı haklı çıkararak, aslında bunun yetkililer tarafından planlanmış olan bir eylem olduğunu itiraf ediyor. Ermenileri, şehitlerimizi, Soykırım mağdurlarını kabul edilemez şekilde adlandırmak ve Osmanlı İmparatorluğu yetkilileri tarafından yapılanları haklı çıkarmayı herhangi bir tutuma uymuyor” dedi.

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...