Bir Tarihin İçinde Yaşıyoruz! İstanbul’da Mutlaka Görülmesi Gereken Kiliseler 2019-04-26 Can Lokmacı 1. Aya İstefanos Kilisesi (Bulgar Kilisesi) – Haliç Aya İstefanos Kilisesi, Haliç’te Mürsel Paşa Caddesi üzerindedir. Aynı zamanda Bulgar Kilisesi olarak da anılmaktadır. Yapısında kullanılan demir kalıplar 1871 yılında gemilerle Viyana’dan getirilmiştir. 2. St. Antony of Padua Katolik Kilisesi – İstiklal Caddesi, Taksim St. Antony of Padua Katolik Kilisesi, Taksim’de İstiklal Caddesi üzerinde bulunmaktadır. İtalyan neo-gotik stilinde 1912 yılında inşa edilmiş olan kilise aynı zamanda İstanbul‘da bulunan en büyük kilise ve en kalabalık Katolik kesimine ait kilise durumundadır. 3. St. George Fener Rum Patrikhanesi – Fener, Haliç Kilisede çok değerli objeler bulunmakta olup 5. yy dan kalma taht bunlardan en göze çarpanıdır. 4. Surp Krikor Lusavoric Ermeni Kilisesi – Karaköy 1431 yılında inşa edilen kilise İstanbul‘daki en eski Ermeni Kilisesi olma özelliğine sahiptir. Kilisenin çanı ve zarif kubbesi görülmeye değer. 5. Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi – Beyoğlu İstanbul Taksim’de, Sıraselviler caddesi ile İstiklal caddesinin kesiştiği üçgende yer alan kilise; haç planlı, iki çan kulesine sahiptir.Bizans mimarisi ile modern mimarinin bir sentez örneğidir. 6. Aya İrini Kilisesi, St.Eirene – Tarihi Yarımada, Sultanahmet, Aya İrini Kilisesi, aynı zamanda St. Eirene olarak da anılmaktadır ve tarihi 6. yy’a uzanmaktadır. Kilise İstanbul tarihi yarımadada Topkapı Sarayının 1. avlusunda bulunmaktadır. Aya İrini Kilisesi, İstanbul’un en eski Bizans kiliselerindendir. 7. Aya Yorgi Kilisesi – Büyükada Aya Yorgi Kilisesi’nin bugünkü binasının temelleri 1905 yılında atılmış olmasına rağmen elde edilen bilgilere göre kilisenin buradaki varlığı daha öncesinde manastır olarak 1751 yılına kadar gitmektedir. 8. Meryemana Ermeni Kilisesi – Beşiktaş Beşiktaş Köyiçi İlhan Sokak’da 1838’de inşa edilen Meryemana Ermeni Kilisesi, ünlü Balyan ailesinin bir ferdi olan Garabet Amira Balyan’ın imzasını taşıyor. 9. Aya Yorgi (Ayios Yeorgios) Kilisesi – Haliç Aya Yorgi (Ayios Yeorgios) Kilisesi İstanbul‘da Haliç kıyısında bulunmaktadır. Fener Rum Patrikhanesine bağlı olan bu kilise her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Hristyanlar için kutsal sayılan birçok eser burada sergilenmektedir. https://onedio.com/haber/bir-tarihin-icinde-yasiyoruz-istanbul-da-mutlaka-gorulmesi-gereken-kiliseler-864339 Bunu paylaş:Twitter üzerinde paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Yazdırmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Arkadaşınızla e-posta üzerinden paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)WhatsApp'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır)Bunu beğen:Beğen Yükleniyor... Related Yayımlanan kategori: Haber ve Türkçe
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