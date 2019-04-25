Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı tüm Dünya Ermenilerini Akhtamar ‘ı ziyaret etmeye davet etti

HYETERT- Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’da Van Akhtamar Adası’ndaki Surp Khach Kilisesi’ni anlatan İngilizce bir video yayınladı ve tüm Ermenileri bu dünya mirası yeri ziyaret etmeye davet etti.

Ada videoda, Akdamar Adası olarak anılmış. Ada, Anadolu Ermeni Krallığı’nın bir parçası olarak tanımlanıyor, Kilise ise Holy Cross yani Surp Haç Kilisesi olarak.

Fahrettin Altun attığı tweet’te ayrıca Türk hükümeti tarafından restore edilen Kilise’nin, ülkemizin zengin tarihi ve kültürel çeşitliliğinin bir kanıtıdır diye ekledi.

Ermeni halkı için tarihi öneme sahip olan Surp Haç (Kutsal Haç) Kilisesi 2010 yılında restore edilmiş ve müze olarak açılmıştı. Kilise tadilat sonrası, yılda bir kez, Eylül ayında, Surp Haç Bayramında Ermeni cemaatinin ibadet etmesi için tahsis ediliyor.





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