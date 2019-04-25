Türk Tarih Kurumundan Ermeni meselesine dair yeni çalışmalar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunca bu yıl Ermeni meselesine ilişkin birçok bilimsel faaliyet gerçekleştirilecek.Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal…

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumunca bu yıl Ermeni meselesine ilişkin birçok bilimsel faaliyet gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle 1931 yılında kurulan Türk Tarih Kurumu, bu yıl Ermeni meselesine ilişkin birçok bilimsel çalışma gerçekleştirecek. Kurumca hazırlanan ‘Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne İsyanı, Terör ve Propaganda’ isimli belgesel serisi İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinde yayınlanacak. ‘Ermeni Külliyatı’ projesi kapsamında telif hakları Türk Tarih Kurumunda bulunan Türk-Ermeni ilişkilerine dair 500’e yakın makale tasnif edilerek, Türk-Ermeni ilişkilerine dair kapsamlı bir külliyat oluşturulacak. Bu projelere ek olarak yurt içi ve yurt dışından bilim insanlarının katılımıyla düzenlenen bilimsel toplantılarda Ermeni meselesine dair yeni çalışmalar, bilim dünyasıyla ve kamuoyuyla paylaşılacak. Geçtiğimiz yıllarda Ermeni meselesine ilişkin 30’un üzerinde eser yayımlayan Türk Tarih Kurumu, bu yıl da konuya dair yeni çalışmalar yayımlamayı sürdürecek.

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