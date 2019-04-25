Amerika Ermeni Kurultayı Trump’ın mesajını Soykırım’ın inkarına son vermek bakımından kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirdi

Amerika Ermeni Kurultayı, Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümü vesilesiyle ABD Başkanı Donald Trump’ın mesajını Soykırım’ın inkarına son vermek bakımından kaçırılmış bir fırsat olarak değerlendirdi. Donald Trump’ın açıklamasını değerlendiren Amerika Ermeni Kurultayı Başkanı Bryan Arduni, “Ermeni Soykırımı’nı tanımaktan kaçınmak, sadece ABD Başkanının bu yılki açıklamasında değil, önceki ABD yöneticilerinin yaklaşımında da farkedilmiştir. Bu yaklaşım inkarcılık ortamına yol açmaktadır. Soykırım’ın inkarı, bütün mağdurlara karşı adil olmayan bir tavırdır” dedi. Hatırlanacağı gibi, ABD Başkanı bu sene de Ermeni Soykırımı deyimi yerine “Büyük Katliam” anlamına gelen “Mets Yeghern” ifadesini kullandı.

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