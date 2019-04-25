ABD’nin Colorado eyaletinin senatosu, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığını tanıdı

ABD’nin Colorado eyaletinin Temsilciler Meclisi, 24 Nisan’da kabul ettiği kararda, Ermeni Soykırımı’nı kınadı. Aynı kararda ayrı bir maddeyle Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığı de tanındı.

ABD Ermeni Davası Konseyi’nin üyesi Simon Mağakyan, Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının böylece artık ABD’nin 9 eyalet tarafından tanındığına dikkat çekti.

Senatörler Dominik Moreno ile Jack Tate tarafından hayata geçirilen kararda, bugün Ermenistan ve Dağlık Karabağ’ın karşı karşıya kaldığı ekonomik ablukanın da Ermeni Soykırımı’nın sonuçlarından biri olduğuna dikkat çekilerek, bu ablukaya son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Kararda ayrıca 1997 – 2007 yıllarında Nahçıvan’da ve özellikle Cuğa’da (Culfa) Azerbaycan trarafından yapılan kültürel soykırım da kınandı. Bu arada, Culfa’da yok edilen Ermeni haçkarlardan birinin tam ikizi de bugün Ermeni Soykırımı’nın ve tüm soykırımların anısına Colorado valiliğinin komşuluğunda yerini bulmuştur.

Senatonun 35 üyeleri, 24 Nisanı Ermeni Soykırımı’nın anma günü olarak ilan eden kararı oybirliğiyle kabul etti. Daha önce Colorado valisi de Nisan ayını, Ermeni Soykırımı ve Holokaust dahil tüm soykırımların tanınma ayı ilan etmişti. Colorado Senatosunun, 2002 yılından beri her yıl Ermeni Soykırımı’nı tanıyan ve kınayan bir karar kabul ettiği de vurgulandı.

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