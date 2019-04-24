Trump 24 Nisan İçin Yine ‘Büyük Felaket’ Dedi

Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarının yıl dönümünde yayınladığı mesajda yine “Meds Yeghern (Büyük Felaket)” ifadesini kullandı. Trump, başkanlığı döneminde daha önceki iki 24 Nisan açıklamasında da 1915 olayları için “Büyük Felaket” demişti. Eski Başkan Barack Obama da aynı şekilde bu ifadeyi kullanıyordu.

Trump yazılı açıklamasında, “Bugün Büyük Felaketi anıyor ve 20. yüzyılın en kötü toplu katliamlarından birinde acı çekenleri onurlandırıyoruz. 1915’ten başlayarak 1,5 milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında sınır dışı edildi, katledildi ya da ölüme zorlandı. Bu anma gününde Amerika ve dünya genelindeki Ermeni toplumuna hayatlarını kaybedenlerin yasını tutmada katılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bu günde insan hakları aktivisti ve avukat Raphael Lemkin gibi, şiddete son vermeye çalışanları, bu gibi mezalimlerin yeniden olmaması için çabalayanları onurlandırıyor ve takdir ediyoruz. Cömert Amerikalılar’ın Ermeni toplumunun yeniden inşa edilmesi ve hayatların kurtarılmasına yardımlarını hatırlıyoruz. Acı çekenlerin hatıralarını onurlandırırken, aynı zamanda karşı karşıya kaldıkları büyük husumete rağmen ABD dahil dünya genelinde canlı toplumlar inşa eden Ermeni halkının cesareti ve direncinden ilham alıyoruz.”

Trump açıklamasında, “Geçmiş trajedileri yeniden tekrarlamamak için bunlardan ders alma sözü veriyoruz. Ermeniler ve Türkler’in acı tarihlerini kabul etme ve bununla hesaplaşma yolundaki çabalarından memnuniyetle duyuyoruz. Büyük Felaket sırasında kaybedilen hayatları hatırlamada Ermeni halkının yanında duruyoruz ve daha barışçıl bir dünyaya olan bağlılığımızı yeniden vurguluyoruz” dedi.

Ankara’dan tepki

Beyaz Saray’ın yazılı açıklmasının ardından Ankara’dan Dışişleri Bakanlığı’ndan da yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, ” ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz. Ermenilerin kurguladıkları sübjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez. Aynı dönemde Ermeni isyancılarca katledilen 500 binden fazla Müslümanın acılarını bir kez daha hatırlatarak Başkan Trump’ı adil olmaya davet ediyoruz. Türkiye, 104 yıl önce yaşanan olayların her yönüyle anlaşılması için Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerisinin arkasındadır. 1915 olaylarındaki sorumluluklarını unutturmak isteyen radikal Ermeniler ise bu öneriye olumlu yaklaşma cesaretini gösterememektedir. Bu vesileyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılış sürecinde hayatını kaybeden Müslüman, Hristiyan, Yahudi tüm sivil Osmanlı milletlerini saygıyla anıyoruz” denildi.

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