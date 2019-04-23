Italya’nın Padova şehrinde 24 Nisan’da Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümüne adanan etkinlikle r yapılacak

Italya’nın Padova şehrinde 24 Nisan’da Ermeni Soykırımı’nın 104. yıldönümüne adanan etkinlikler yapılacak. ‘Padovando.com’ web sayfasında yayınlanan habere göre, yarın Moroni Sarayı’nda bulunan Ermeni Soykırımı Kurbanları anıt plaketine çelenk bırakılacak. Bu etkinlikte Padova Belediyesi Başkanı Serjo Jordani de hazır bulunacak. Daha sonra ise 20. yüzyılın jenositlerine direnen insanların anısına yapılan parka bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere Padova Belediye Meclisi, Ermeni Soykırımı’nı 27 Ekim 1997 tarihinde tanımıştır.

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