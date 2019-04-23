Ermeni soykırımı için iki anma töreni

Ermeni soykırımı için iki anma töreni

Ermeni soykırımı kurbanları için Sultanahmet ve Şişhane’de 24 Nisan’da iki ayrı anma yapılıyor. Sevag Balıkçı Şişli Ermeni Mezarlığı’nda anılacak. İHD de Sultanahmet’te bir anma töreni düzenleyecek.

DUVAR – 1915 Ermeni Soykırımı’nın kurbanları için İstanbul’da 24 Nisan’da iki ayrı anma yapılacak. İHD İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon saat 12.00’de Sultanahmet’te bir anma töreni gerçekleştirecek.

İHD’nin açıklamasında şöyle denildi: “İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon olarak, 20. yüzyılın başında Küçük Asya ve Kuzey Mezopotamya’nın Ermeni, Asuri/Süryani ve Rum halklarına yapılan soykırımın başlangıç tarihi olarak kabul edilen 24 Nisan’da bu yıl da Sultanahmet Meydanı’ndaki Türk İslam Eserleri Müzesi önünde anacağız. 1915’te cezaevi olarak kullanılan, İstanbul Ermenilerinin Haydarpaşa’dan ölüm yolculuğuna çıkarılmadan önce tutulduğu bu bina ve çevresini soykırımın inkârına karşı bir hafıza mekânı olarak kabul ediyor, basını, soykırım ve inkâr karşıtlarını burada yapacağımız soykırım anmasına davet ediyoruz.”

24 Nisan Anma Platformu bu yıl saat 19.00’da Şişhane Meydanı’nda bir basın açıklaması yapacak. Daha önce Tepebaşı Meydanı için İstanbul Valiliği’ne başvuru yapılsa da son olarak Şişhane Metro Durağı Şişhane Çıkışı’nda yer alan meydanda bir basın açıklaması yapılacağı açıklandı. Platformun açıklamasında “24 Nisan’da Kaybettiklerimizi Saygıyla Anıyoruz” dendi. Taksim Meydanı’nda yapılmasına başlanan anmalar son üç yıldır Tünel Meydanı’nda yapılmaktaydı ancak İstanbul Emniyeti bu yıl İstiklal Caddesi’nin tümünü anma etkinliklerine kapattı.

SEVAG BALIKÇI İÇİN DE TÖREN

24 Nisan 2011 tarihinde askerlik görevi yaparken aynı birlikteki bir askerin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Sevag Balıkçı için de her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıldönümünde Şişli Ermeni Mezarlığı’nda saat 14.30’da bir anma töreni gerçekleştirilecek. (HABER MERKEZİ)

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