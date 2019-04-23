Bakhıtjan Kopbayev, eğer Kazakistan Cumhurbaşkanı seçilirse Ermeni Soykırımı’nı tanır diye belirtti

Kazakistanlı siyasetçi Bakhıtjan Kopbayev, eğer Kazakistan Cumhurbaşkanı seçilirse Ermeni Soykırımı’nı tanır diye belirtti. Bakhıtjan Kopbayev, “Ermeni Soykırımı’nı tanımamak çok tuhaf olurdu. Holokost’u tanıyorsak, Osmanlı yöneticilerinin yaptıklarını niye tanımıyoruz ki? Ermeni Soykırımı’yla ilgili tüm gerçekler hem Batı Devletleri, hem de Türkler tarafından kaydedilmiştir” dedi. Hatırlanacağı gibi, Kazakistan yeni devlet başkanı 9 Haziran’da seçilecek.

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