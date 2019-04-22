‘Sri Lanka’daki Saldırıların Sorumlusu Muhtemelen Cihatçılar’

Sri Lanka’da Paskalya günü kilise ve otellere düzenlenen bombalı saldırıları henüz üstelenen bir grup olmadı. Ancak güvenlik yetkilileri intihar eylemi de içeren saldırıların düzenlenme şekline bakıldığında IŞİD ya da El Kaide olabileceği görüşünde.

Ülkede 2009 yılında iç savaşın bitmesinden bu yana yaşanan en ölümcül saldırılarda 290 kişi yaşamını yitirdi, 500’ün üzerinde kişi de yaralandı. Hristiyan toplumunca bu yıl 21 Nisan Pazar günü kutlanan Paskalya bayramında düzenlenen saldırılarda kiliseler ve yabancı turistlerin kaldığı oteller hedef alındı.

‘Saldırılar IŞİD ve El Kaide’yi işaret ediyor’

Kimliğini açıklamak istemeyen üst düzey bir yetkili, saldırıların muhtemelen ‘yüksek kapasiteye ve deneyimli komutanlara sahip’ bir grup tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.

IŞİD ve El Kaide üzerinde çalışan terörle mücadele uzmanı Alto Labetubun da saldırın sorumlularının bu iki grup olabileceğini savundu. Labetubun, “Bu senkronize saldırılar Sri Lanka için alışılmış birşey değil. Ortadoğu’da ve güneydoğu Asya’daki saldırılarla karşılaştırıldığında, bu saldırıların DNA’sında IŞİD ve El-Kaide’yi görüyoruz” dedi.

‘Saldırıyla ilgili önceden bilgi vardı’

Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena’nın makamından yapılan resmi açıklamada istihbarat raporlarının yabancı terör gruplarına işaret ettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca diğer ülkelerden de yardım istendi.

Pazar günü saldırıların ardından konuşan Başbakan Ranil Wickremesinghe’yse kiliselere yönelik olası bir saldırıyla ilgili daha önceden istihbarat aldıklarını kaydetti. Wickremesinghe’nin açıklamasına göre saldırıların pek tanınmayan bir İslamcı grup tarafından düzenlenebileceği tahmin ediliyordu.

Singapurlu güvenlik uzmanı Rohan Gunaratna sözkonusu grubun, IŞİD’in Sri Lanka’daki kolu olduğunu belirtti. Gunaratna ayrıca saldırıyı düzenleyenlerin, Suriye ve Irak’a cihatçı olarak giden Sri Lankalılarla da bağlantılı olduklarını aktardı.

2009 yılından önce Sri Lanka’da yaşanan iç savaş döneminde birçok bombalı saldırının sorumlusu etnik azınlık grup Tamil’di. Uzmanlar Tamil’in çoğunlukla devlet kurumlarını hedef aldığını hatırlatıyor ve yeni yaşanan saldırıların başka bir boyutta olduğuna vurgu yapıyor.

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