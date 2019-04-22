Hollandalı Ermeniler, Ermeni Soykırımı’nın tanınması için Hükümete dilekçe verecekler

Hollanda’daki Ermeni Örgütleri Federasyonu girişimi ile Ermeni Soykırımı masum kurbanlarının anma etkinlikleri yapılacak.
23 Nisan saat 12:00’de, Lahey’deki Plein Meydanı’nda Hollanda Hükümetinden Ermeni Soykırımı’nı tanımasını ve kınamasını talep eden bir protesto gösterisi gerçekleştitrilecek.
Gösteri sırasında hükümete bir dilekçe sunulacak. 24 Nisan’da, Ermeni Soykırımı anıtı yakınındaki Asen’deki “De Boskamp” Mezarlığı’nda bir anma töreni düzenlenecek.
Ermenistan Kamu Radyosu
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