Kilise yasaklı, Ermeniler kafede Paskalya kutladı

2015 Kasım ayında Sur’da çatışmaların başlaması ve sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinden bu yana Surp Giragos Ermeni Kilisesinde herhangi bir etkinlik yapılmadı. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne bağlı olan kilisede 5 yıldır ayin yapamayan Ermeniler, bu yılki Paskalya Bayramı’nı bir kafede kutladı.

Kafedeki Paskalya Bayramı kutlamasına yazar Baskın Oran, İHD Diyarbakır şubesi eski Başkanı Raci Bilici, yazar Şehmus Diken, Udi Yervant, Morpetyün Keldani Katolik Kilisesi Vakfı Başkanı Yusuf Karadayı, çeşitli STK ve siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı.

Sur’daki çatışmalı ortamda büyük bir tahribat yaşayan Surp Giragos Ermeni Kilisesi hala yasaklı ve kilisenin kapalı olması nedeniyle bu yılki Paskalya Bayramı bir kafede düzenlenen kahvaltılı bir etkinlikle kutlandı. kahvaltı yapıldı, Kahvaltı sırasında boyanmış yumurtalar tokuşturuldu, çörekler yendi.

Surp Giragos Ermeni Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Gafur Türkay, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Zadig” olarak adlandırdıkları Paskalya Bayramı’nı kutladıklarını söyledi.

Kiliselerinin kapalı olması nedeniyle buruk bir bayram geçirdiklerini aktaran Türkay, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolle Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nin onarımına başlandığını bildirdi.

Kafede buruk paskalya!

Sur’daki çatışmalarından sonra kiliselerinin 5 yıldır kapalı olduğunu dile getiren, Türkay, buruk bir bayram kutladıklarını belirterek, “Bugün Paskalya Bayramı’mız, Diyarbakır’da her yıl olduğu gibi bugün de bayramımızı kutluyoruz. Fakat burada ufak bir burukluğumuz var, Sur çatışmalarından sonra kilisemiz Sur’da olduğu için 5 yıldır kapalı. Biz de Diyarbakır’daki Ermeni cemaati olarak diğer halklarla birlikte bayramımızı kahvaltı şeklinde kutlamaya çalışıyoruz. Kilisenin durumu şuanda Çevre ve Şehircilik Bakanı ilgi gösterdiler ve ihaleyi açtılar. Vakıflar Genel Müdürlüğü ile kendileri ödemeyi yapmak üzere protokol yaptılar. Şuan kilisemizin tamirine başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz. Paskalya Bayramı küsleri bir araya getirerek barıştırıp çok coşkulu bir şekilde kutlanan bayramdır, bütün dinlerde olduğu gibi bizde de böyledir. Bizim bayramlar daha farklı oluyor. Diyarbakır’da az olmamıza rağmen Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde yaptığımız etkinliklerde bütün inanç gurupları katılıyor ve daha coşkulu geçiyordu. Umut ediyorum ki daha coşkulu olan bayramlarımızı yapacağız. Bizde çörek ve renkli yumurtalar Paskalya Bayramı’nın sembolüdür. Ama burada kilise ortamı olmadığı için insanlarımızla burada kahvaltıda beraber bir arada olma fırsatı oluşturmaya çalıştık. Bu vesileyle bu bayramın bütün insanlığa barış ve özgürlük getirmesini diliyorum, çatışmasız ve ölümlerin olmadığı bir bayram diliyorum” diye konuştu.