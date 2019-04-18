Paris’te bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı “Kadife Devrim’den sonra Ermenistan’ın Dış Politikası” konulu panele katıldı

Çalışma ziyareti için Paris’te bulunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrap Mnatsakanyan, Fransız Uluslararası Ilişkiler Enstitüsü’nü ziyaret edip Fransa’nın önde gelen eksperleriyle “Kadife Devrim’den sonra Ermenistan’ın Dış Politikası” konulu panele katıldı. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, Zohrap Mnatsakanyan Ermenistan’ın dış siyaseti önceliklerini değerlendirdi. Bakan Mnatsakanyan’ın yaptığı açıklamaya göre, Ermenistan’ın dış politikası, güvenlik kriterine dayanmakta ve geçtiğimiz 27 sene içinde devletimiz güvenlik mimarlığını inşa etmiştir. Ermenistan’ın güvenlik mimarlığı ise, bakana göre, kapsamlı ve işbirliği güvenliği ilkesine dayanmaktadır. Bu prensip askeri politik güvenlik ve sosyal kalkınma gereğini içermektedir. Ermenistan kapsamlı güvenliği sağlamak amacıyla partnörleri ve uluslararası ortaklarıyla işbirliği geliştirmektedir. Panel soru cevap şeklinde son buldu.

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