Lezzetiyle ünlü midye dolması nasıl yapılır? .

Midye dolmasını genellikle sokak lezzetleri olarak tüketiriz. Lokantalarda da sıkça yer alan ve severek yenen midye dolmasını aslında evinizde de güzelce yapabilirsiniz. İşte en lezzetli ve pratik midye dolması tarifi….

Seyyar satıcılarda sıkça rastladığımız lezzetlerden biri olan midye dolma hemen hemen herkes tarafından çok sevilir. Midye dolmasının baharatlarının yerinde olması lezzetini daha da arttırmaktadır.

Midye dolmasını genellikle sokak lezzetleri olarak tüketiriz. Lokantalarda da sıkça yer alan ve severek yenen midye dolmasını aslında evinizde de güzelce yapabilirsiniz. İşte en lezzetli ve pratik midye dolması tarifi…

Özellikle Fatih Sultan Mehmet döneminde bolca tüketilen ve eski adıyla “haşerat-ı bahriye” olarak bilinen deni böceklerinden en çok istiridye, karides, ıstakoz ve midyeye rağbet edilmiştir. Sevilerek yenmesinden olsa gerek Saray mutfak personeli ve yiyenler karidese “kadriye” adını vermişlerdir.

Ermeni mutfağından İstanbul mutfağına giren güzel tatlardan biri olan midye dolmasının (Midyayi dolma) pek çok seveni vardır. Midyeden, dolmasının yanı sıra salma, tava, pilaki, çorba ve pilav da yapılmaktadır. Bu sevilen lezzet İstanbul’un köşe başlarında, belki çok sağlıklı olmasa da eski zamanlarda “tablalı piyade” isimli olan seyyar satıcılar tarafından satılmaktadır.

Midye, omega 3 içermekle birlikte, midyeleri tüketirken güvenilir yerlerden alınması sağlığımız için önem taşımaktadır. Pis yerlerden toplanan midyeler cıva içerir, bu da son derece zararlıdır.



Malzemeler:

15-16 adet iri boy midye

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet ince kıyılmış kuru soğan

1 çorba kaşığı dolusu kuş üzümü

1 su bardağı dolusu pirinç

1 çorba kaşığı dolusu dolmalık fıstık

1 çorba kaşığı dolusu toz şeker

Yeterince tuz ve karabiber

3 çorba kaşığı ince kıyılmış nane

1 çay kaşığı dolusu yenibahar

2-3 adet karanfil

Yapılışı:

Öncelikle yağda soğanı pembeleştirin; biraz dolmalık fıstıkla çevirin; ardından üzümü, pirinci, karanfili, şekeri, tuzu, karabiberi, naneyi ve yenibaharı ilave edip kısık ateşte biraz daha kavurun. Yarım bardak sıcak su ilave edip suyunu çektirip altını kapatın. (bu içi kavurmadan da yapabilirsiniz)

Bir kasede sert bir fırçayla midyelerin üstlerini iyice temizleyin. Keskin bir bıçakla elinizi kesmeden dikkatlice kabuklarını ayırmadan açın, açılan yerlerden çıkan kılları kesin ve sonra midyeleri bir daha yıkayın. Teker teker alıp içlerini dolma içi ile doldurun. Ağızları açılmasın diye iple sıkıca bağlayın. Diğerlerine de aynı işlemi uygulayıp tencereye sıralayın. Üzerine 1,5 su bardağı su koyup hızlı ateşte 15-20 dakika pişirin. Servis tabağına iplerini kesip yerleştirin, parlak olmaları için üstlerine bir fırçayla zeytinyağı sürün, yanlarına limon dilimleri koyup servis yapın.



Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları/İstanbul’un 100 Lezzeti-Nilgün Tatlı

https://www.ahaber.com.tr/galeri/yasam/lezzetiyle-unlu-midye-dolmasi-nasil-yapilir

Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...