Notre Dame Katedralinde yangın söndürülemiyor

HYETERT – Başta Fransız halkı olmak üzere tüm Dünya üzüntü içinde şehrin sembolü Notre Dame Katedrali’nden gelen haberleri izlerken bir grup Hristiyan, şehrin Katedrali görebilen bir noktasından dize gelip dua etmeye başladı.

Meryem Ana (Notre Dame)’ya ithaf edilmiş bu Katedralin tamamen kül olmaması, yangını söndürmek için çaba sarfeden görevlilerin zarar görmemesi için Meryem Ana’ya dua ediyorlar.

Katolik Kilisesinde özellikle tesbih duasında Rabb’in Duası ile birlikte tekrarlanan bu duaya bizler de bulunduğumuz yerden katılabiliriz:

Selam Sana, Allah’ın ev sevgili kulu Meryem

Rabb seninledir .

Kadınların en mübareği sensin.

Ve mübarektir senin evladın İsa.

Aziz Meryem, Allah’ın Annesi,

Biz günahkarlar için,

Şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. AMİN

Fransızca olarak;

Je vous salue, Marie pleine de grâce ;

Le Seigneur est avec vous.

Vous êtes bénie entre toutes les femmes

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

Priez pour nous pauvres pécheurs,

Maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN

Photo (c) Wikimedia Commons: Virgin Mary West portal Notre Dame Paris















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