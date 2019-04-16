Her şeye rağmen şükürler olsun!

HYETERT – Dün öğlen saatlerinde, tadilatın devam ettiği bölümde çıkan ve kısa zamanda büyüyen yangını tüm dünya ekranları başından, Paris halkı ise şehrin farklı noktalarından canlı izledi.

İtfaiye, Polis hatta askerlerin özverili ve dikkatli çalışmaları ile girişteki dev Çan kulesi dahil pek çok tarihi eser kurtarıldı. Tarihi ve paha biçilmez tablolar ve özellikle Isa Mesih’in çarmıha gerilirken başına takılan dikenden taçın bir parçası Katedralin çok değerli hazineleri arasındaydı.

Çökme tehlikesine karşın yukarıdın su püskürtme yöntemi uygulanamayan söndürme işlemleri, akıtma yöntemi denen bir sitem ile yapıldı. Fakat kulesinin ve çatısının çökmesine engel olunamadı. Çatıdan düşen yanan ahşaplar Kilisenin sunak kısmına düşüyordu ve tehlike büyüyordu. Bu noktada İtfaiyenin açıklaması ”katedrali tamamen kaybedebiliriz” şeklinde oldu.

O an sosyal medyada bir video paylaşıldı. Fransa’nın katolik halkı, ellerinde tesbihler, şehri gören farklı noktalarda toplanmaya ve Katedrale adı verilen Meryem Ana’ya dua etmeye başladılar. Hasarın o korkulan boyuta ulaşmaması, maldan çok daha değerli olan can kayıpları yaşanmaması için edilen dualar sabaha karşı saat 2 sularında, 8 saat kadar süren çalışma sonrası karşılık buldu. Yangın söndürülmüştü. İkiz kulelere de sıçrayan yangın kontrol altına alınmıştı. Bu haberi yazdığımız şu saatlerde soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

O halede bir kez daha;

Selam Sana, Allah’ın ev sevgili kulu Meryem

Rabb seninledir .

Kadınların en mübareği sensin.

Ve mübarektir senin evladın İsa.

Aziz Meryem, Allah’ın Annesi,

Biz günahkarlar için,

Şimdi ve ölüm saatimizde dua eyle. AMİN





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