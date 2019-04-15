Yazdığı Kitabı Başhekim Karataş’a Hediye Etti

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|ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, yazdığı kitabı Kızılcahamam Devlet Hastanesi Başhekimi Meftun Karataş’a hediye etti.
Sertçelik, 15 yıl Rusya’da yaşadığını belirterek, “Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu” kitabını da 15 yılda hazırladığını söyledi.
https://www.pusulahaber.com.tr/yazdigi-kitabi-bashekim-karatasa-hediye-etti-1097900h.htm
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