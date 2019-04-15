En Kutsal Hafta: Avak Şapat (Kutsal Hafta)

HYETERT- Hristiyanlar için en önemli bayram ölümden yaşama geçişi simgeleyen Surp Zadik’tir (Kutsal Paskalya).

Surp Zadik’e hazırlık ve Surp Zadik’i kutlama, 365 günlük kilise takviminde 100 günlük bir dönemi kapsar.

Surp Zadik’e hazırlık dönemine MEDZ BAHK (Büyük Oruç) denir. Medz Bahk tam 40 gün sürüyor. Bu yıl 04 Mart Pazartesi günü başladı ve 12 Nisan 2019 Cuma günü sona erdi.

Der Hisus Krisdos’un (Rab İsa Mesih) Kudüs’te yaşadığı son haftasındaki olayları, O’nun Kudüs’e girişini, mabedi satıcılardan temizleyişini, ihbar edilişini, son akşam yemeğini, şakirtlerinin ayaklarını yıkamasını, Getsemani bahçesinde bir öpücükle ele verilişini, tutuklanışını, yargılanışını, işkenceye tabi tutuluşunu, çarmıha gerilişini, gömülüşünü ve üçüncü gün şanla dirilişini andığımız AVAK ŞAPAT (Kutsal Hafta) bu yıl 15 – 21 Nisan tarihlerine rastlıyor.

Surp Zadik’i (20 ve 21 Nisan) takib eden HİNUNK dönemi ise (22 Nisan – 09

Haziran) Kutsal Ruh’un ilk kilise üzerine inişini kutladığımız Hokekalust

(Pentekost) yortusuna kadar tam 50 gün sürer.

Özetle, Paregentan (1 gün) yortusundan hemen sonra, Medz Bahk’ta 40 gün hazırlanıyor, Avak Şapat’ta 7 gün Krisdos’u adım adım izliyor, Surp Zadik’te (2 gün) O’nun dirilişini müjdeliyor, Hinunk’ta da tam 50 gün süresince Hristiyanlığın bu en önemli bayramını kutluyoruz.

14 Nisan 2019 Pazar gecesi günbatımıyla başlayan yeni dönemin bireysel, ailevi ve toplumsal hayatımıza ruhani yenilik ve dirilik getirmesi için çaba sarfedelim.

Bu dönemde Patrikhane tarafından açıklanan çizelgeyi ekte dikkatinize sunuyoruz. Her gün hangi ruhanimizin hangi kilisede hangi törene riyaset edip vaaz vereceğini bu çizelgeden takip edebilirsiniz.

Kaynak: Lraper 19 Şubat 2004

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