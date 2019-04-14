Tchilingirian’dan Yeni Kitap: Ermeni Kilisesi

Ermeni Kilisesi’nin tarihi ve inanç sistemi üzerine Türkçedeki ilk kaynak olan bu çalışma, farklı ilgi alanlarına sahip okurların, dünyada Hıristiyanlığı devlet dini olarak kabul eden bu kadim kiliseyle ilgili doyurucu ve güvenilir bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla yazıldı.

İngilizcede ilk kez 1993’te yayımlanan ve sonraki yıllarda pek çok yeni baskısı yapılan kitap, Ermeni Kilisesi’nin doğduğu koşullar, gelişimi, halk arasında yayılması, geçirdiği dönüşümler gibi temaların yanı sıra, Kilise’nin farklı makamları, hiyerarşisi, inancının içeriği, diğer kiliselerden farkları ve benzerlikleri gibi konulara ışık tutuyor. Ermeni Kilisesi’nin modern zamanlardaki macerasına da eğilen ve 21. yüzyılda karşı karşıya kaldığı zorluklar ve imkânlar üzerine tespitlerde bulunan kitap, sadece Kilise’nin değil, Ermeni halkının tarihine dair ufuk açıcı bir analiz sunuyor.

Konunun dünyadaki önde gelen uzmanlarından olan Hratch Tchilingirian’ın Türkçe baskı için gözden geçirdiği ve geliştirdiği, görsel malzeme ile de zenginleştirdiğimiz kitap, gerek akademi dışı, gerek akademik okur için son derece akıcı, anlaşılır ve doyurucu bir anlatı oluşturmayı başarıyor.

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