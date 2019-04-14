Sarı Gelin türküsünün hikayesi

Gelin, eski çağlardan beri Çoruh ırmağı boyunda yaşayan Hıristiyan Kıpçak Beyinin kızıdır.Ve saçları sarıdır. Zaten türkü adını da bey kızının sarışın olmasından alır. Erzurumlu bir delikanlı sarışın Kıpçak Beyinin kızına âşık olur Ve Erzurumlu delikanlı ile sarışın Kıpçak kızının arasında büyük bir aşk başlar. Sarışın Kıpçak kızına âşık olan delikanlının ailesi kız ile evlenmesine karşı çıkar. Delikanlı ise kıza deli gibi âşık olur ve aşkını şiirle mırıldanarak söyler. Kız bey kızıdır. Zaten bey de kızını vermez bu delikanlıya…Delikanli sarışın güzel kızı kaçırmağa karar verir ve nihayet kaçırır. Kipcak Beyinin adamlari iki kaçak aşığın peşine düşer ve uzun bir takipten sonra bulurlar ve delikanlıyı öldürürler. Milliyet’in haberine göre bu aşk Erzurum ve yöresinde yaşanmaktadır. Günümüzde türkünün hem Ermenice hem Türkçe versiyonları mevcut olmakla beraber, türkünün Anadolu’nun bağrından çıkan Türkçe bir türkü olduğu yönünde görüşler ağır basmaktadır. Aslında bu hikâyeye konu olan kızın Gürcü olduğu yönünde de iddialar vardır. Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Solmaz, Sarı Gelin türküsünün kahramanı olan genç kızın 1130’lu yıllarda yörede hüküm süren Gürcü Penek Kralı’nın kızı olduğunu ileri sürmektedir. Solmaz, ”Türkünün kahramanı kız ne Türk ne de Ermeni’dir. Sarı gelin aslında Gürcü kızıdır. Ancak Sarı Gelin türküsünün dilden dile dolaşmasının, acılı ve hüzünlü bir aşkın hikâyesi olmasından kaynaklandığı muhakkaktır https://www.murekkephaber.com/sari-gelin-turkusunun-hikayesi/8662/