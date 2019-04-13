Papazın karısı gündem oldu!

Rusya’da bir kilise papazının karısı güzellik yarışmasına katılınca, papaz hedef haline geldi. Birçok Rus, karısının güzellik yarışmasına katılmasına izin verdiği için, papazın cezalandırılmasını istedi.

Rusya’nın Magnitogorsk şehrinde bir kilise papazı olan Sergiya Zotov’un eşi Oksana Zotova şehirde düzenlenen güzellik yarışmasına katıldı. Mart ayında internet üzerinden başvuru yaptıktan sonra 31 Mart’ta yarışmada boy gösteren Oksana Zotova elemeleri geçerek finale yükseldi.

Fakat Zotova’nın yarışma fotoğrafları haber sitelerinde ve sosyal medya üzerinden yayılınca Rusya’da yeni bir tartışma konusu ortaya çıktı. Şehirde yaşayanlar, karısının yarışmaya katılmasına izin veren papaz Zotov’u sert bir şekilde eleştirmeye başladı. Zotov ailesine karşı başlatılan eleştiriler tüm Rusya’da ana konu haline geldi. Haber siteleri papaz eşlerinin özel yaşamlarına dikkat etmesi veya özgür olması konusunda anketler yaptı.

“Eşim yarışmaya katılmak istemedi, tatile Türkiye’ye gideceğiz ”

Yaşanan tartışmalar üzerine bir Rus gazetesine açıklama yapan Papaz Sergiya Zotov karısına sahip çıkarak, “Eşim yarışmaya internet üzerinden başvuru yaptıktan sonra davet gelince yarışmaya katılmaktan vazgeçti. Fakat organizatörler yarışmaya katılım konusunda ısrarcı oldu. Ben Oksana ile 15 yıl önce tanıştım. 2 çocuğumuz var ve ayrılmayı hiç düşünmedik. Olumsuz eleştiriler yapanlar, uygar anneleri hayal edemeyenlerdir. Eşim hakkında tatile gittiği söyleniyor. Eşim hiçbir yere gitmedi. Eşim ile birlikte ya Rusya içinde ya Türkiye’de veya Mısır’da tatil yaparak dinlenmek istiyoruz” dedi.

Kilisenin cezalandırması bekleniyor

Güzellik yarışması krizi üzerine hem internet üzerinden tepkiler yayılırken diğer taraftan Rusya’daki kilise görevlileri de harekete geçti. Bazı papaz ve kilise görevlileri, papaz eşlerinin özel hayatlarına dikkat etmeleri gerektiğini ve eşlerine görev yaptıkları kiliselerde yardım etmeleri gerektiğini savunarak bu yaşananlardan sonra papaz Sergiya Zotov’un disiplin cezası alması gerektiğini savundu. Olumsuz tepkilerin yanı sıra olumlu tepkiler gösteren Ruslar ise Zotov ailesine destek oldu.

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