Ermeni Soykırımı’nı tanıyacak arşiv belgeleri ABD Georgia Eyaleti tarafından Ermeni Soykırımı Müzesi’ne gönderildi

Amerikalı Ermeni Harutyun Ağa-Sargsyan ve kız kardeşi Varduhi, ABD Georgia Eyaleti tarafından Ermeni Soykırımı’nı tanıyacak arşivleri Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfına bağışta bulundu.

Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfının müdürü Harutyun Marutyan, misafirleri bağış için teşekkür ederek, “ABD Eyaletleri tarafından Ermeni Soykırımı’nın tanınmasına ilişkin belgelerin tamamını topladığımızda geçici bir sergi düzenleyeceğiz. Bu hepimiz için çok önemli, çünkü bu aynı zamanda Amerikalı Ermenilerin tarihinin bir parçasıdır,” diye söyledi.

Ağa-Sargsyan kardeşleri, ABD’nin diğer Eyaletlerinden Ermeni Soykırımı’na ilişkin arşiv belgelerinin Ermeni Soykırımı Müze-Enstitüsü Vakfına gönderileceğinde tutarlı olacaklarına söz verdi.

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