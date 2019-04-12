Almanya’da Alevilik Bir Eyalette Daha İnanç Olarak Tanındı

Almanya’da Aleviliğin bir inanç olarak tanınması yönünde yeni bir anlaşma imzalandı ve Alevilik bir eyalette daha, Rheinland-Pfalz eyaletinde resmen tanındı.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ve eyalet hükümeti tarafından imzalanan 13 maddelik anlaşmanın ayrıntıları geçen haftalarda hazırlanmış ve taraflar metin üzerinde uzlaşmaya varmıştı.

Sözleşme, Aleviler’i toplumun ‘daimi bir parçası’ olarak tanımlıyor ve Aleviliğin eyaletteki ‘inançlar dünyasının bir bölümü’ olduğunu söylüyor. Anlaşmaya göre, bundan sonra okullarda AABF tarafından belirlenen öğretmenler Alevilik dersi verebilecek, Aleviler kendi inançlarının Aşure Günü, Nevruz ve Hz. Ali’nin doğum günü gibi dini günlerinde izin alabilecek. Hastahanelerde, hapishanelerde Alevilere yönelik ibadethane gibi hizmetler sunulacak. Üniversitelerde Alevi öğretisiyle ilgili kürsü açılabilecek. Gençler ve kültürel çalışmalar için merkezler kurulacak.

Rheinland-Pfalz eyaletinde yaklaşık 6 cemevi ve 8 bin Alevi’nin yaşadığı tahmin ediliyor. 160 cemevi ve 40 bin üyesiyle Aleviler’in en büyük çatı örgütü olan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu 2012’de Hamburg, 2013’de Aşağı Saksonya, 2014’te Bremen eyaletleriyle ‘Hak Eşitliği’ anlaşmaları imzalamıştı. AABF Genel Sekreteri Ufuk Çakır, varılan anlaşmanın daha önce imzalananlardan daha kapsamlı olduğu görüşünde ve “Alevilik de, tıpkı Yahudi ve Hıristiyan inancı gibi bir kurum olarak tanındı” diyor.

Almanya’daki Müslüman çatı örgütlerinin ortak hedefi, eyaletlerde benzeri sözleşmelere imza atarak din ve inanç özgürlüğünü resmi çerçeveye oturtmak ve devlet ile cemaatlar arasındaki işbirliğinin resmileşmesi. Ancak son yıllarda Alman kurumlarıyla Sünni çatı örgütleri arasındaki ilişkilerde sorun yaşanıyor. 3 milyonu Türk kökenli olmak üzere yaklaşık 4 milyon 500 bin Müslüman’ın yaşadığı Almanya’da en büyük İslami çatı örgütü Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB). Ülkedeki 2 bin 400 camiden 900’ünü yöneten DİTİB’e üye camilerde çalışan bazı imamların, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ‘FETÖ’ taraftarları hakkında rapor tutup Diyanet’e yollaması ve bir camide çocuklara asker üniforması giydirilmesi Alman basını ve kamuoyunda tepkilere yol açmış, bunun üzerine birçok eyalette DİTİB’in üstlendiği İslam dersi ve danışmanlık hizmeti gibi Alman tarafıyla yürütülen ortak projeler dondurulmuştu.

Diyanet İşleri, Almanya’ya gönderdiği imamların maaşlarını da ödüyor. Merkel hükümeti ise imamların artık yurtdışından getirilmesi uygulamasına son verilmesini, imamların Almanya’daki öğretim kurumlarında yetiştirilmesini hedefliyor.

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