Emmanuel Macron, 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” olarak ilan etti

Emmanuel Macron, 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” olarak ilan etti ve kararnameyi imzaladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Şubat ayında Ermeni cemaatine verdiği sözünü tuttu.

Ermenihaber ajansına göre, 10 Nisan’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 24 Nisan’ı “Ermeni Soykırımını Anma Günü” olarak ilan etti ve kararnameyi imzaladı.

Hatırlanacağı üzere Fransa Ermeni Organizasyonları Koordinasyon Konseyi’nin senelik yemek davetine katılan Macron, seçim kampanyasında vaat ettiği gibi Fransız takvimine “Ermeni Soykırımını Anma Günü”nü ekleyeceğini açıklamıştı.

Macron konuşmasında, “Fransa, her şeyden önce tarihe doğru bakmasını bilen bir ülke. Fransa, 1915 olaylarını o dönemde soykırım olarak tanıyan ve uzun bir mücadeleden sonra 2001’de bunu yasayla tanıyan ilk ülkelerden biri oldu. Gelecek haftalarda ise, ülkemizde 24 Nisan’ı Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak tanıyacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

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