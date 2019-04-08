“Ararat’ın çocukları” – Ermeni Soykırımı hakkında kurtulanların hikayeleri üzerinden

Film 2016 yılında gösterime girdi ve İtalya’nın “Apulia” Eyaleti’ndeki “Sudestival” festivalinde gösterildi.
Filmin yönetmeni, soykırımla ilgili röportajda “Yıkma arzusu insanda yaşayan bir bakteridir”, diye söyledi.
Marazzo filminde İtalya’daki Ermeni cemaatinin temsilcileriyle de dahil olmak üzere “Tarla kuşu Çiftliği” filmin yönetmeni Antonia Arslan, film yönetmeni Satenik Kuchukyan ve ASALA’nın eski üyesi Garegin Grigoryan ile yapılan sohbetleri sunmuştur.
Filmde ayrıca Charles Aznavour ile yapılan bir epizod daha var…. Filmde Soykırımdan kurtulanlar soykırım sonucu yaşamlarının zorluklarını anlatıyor.
Ermenistan Kamu Radyosu
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