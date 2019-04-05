Zaharova:”Rusya, Viyana’da üzerine durulan düşüncelerin hayata geçirilmesi için Ermenistan’a ve Azerbaycan’a destek verir”

Basın Sözcüsü Maria Zaharova Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin görüşmesini olumlu olarak değerlendirdi.

Zaharova “Biz görüşmelerdeki egemen yapıcı yaklaşımına sıcak bakıyoruz. Biz taraflara Avusturya’nın başkentinde üzerine durulan düşüncelerin hayata geçirilmesi için gerekli desteği veririz.” Ifade etti.

Sözcü Rusya’nın dış poltikasının önceliklerinden olan Dağlık Karabağı’nın çözümüne destek vermesini ve Rusyan’ın bu konuya her zaman en aktif şekilde katıldığı ve katılmaya devam ettiğini vurguladı.