Nikol Pashinyan: Viyana’da Artsakh’ın müzakerelere katılıması sorunu tartışılıp, taraflar bu konuda anlaşmaya varmadılar

Pashinyan Facebook canlı yayınında Azerbaycan’ın lideri ile Viyana’daki toplantısına atıfta bulunarak, toplantı sonrasında kazananlar ya da kaybedenler aramayacaklarını belirtti.
Pashinyan, toplantı sonrasında tarafların tutumlarında müzakere mantığına % 100 uymasının önemli olduğunu vurguladı. İki ülkenin liderlerinin, saatlerce süren müzakerelerden sonra, birbirlerinden tamamen farklı ifadeler yaptıklarını belirtti.
Pashinyan, Artsakh’ın müzakerelere katılımı konusunun Viyana’da tartışıldığını, ancak tarafların aynı görüşünde olmadığını belirtti. Bu konuyla ilgili tartışmalar devam edecek.
Ermenistan Kamu Radyosu
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