Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Suriye’de bulunan Ermeni uzmanlarıyla bir araya geldi

Lübnan’da oturan Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Suriye ziyareti sırasında Ermenistan’dan Suriye’ye giden ve insani misyon gerçeklerştiren Ermeni uzmanları ile görüştü. Bununla ilgili “Cilicia TV”, kendi facebook sayfasında paylaşımında bulundu.

Ermeni Katolikosu 1.Aram Suriye’nin Halep şehrinde bulunan Srbots Karasnits Mankants (Kırk Şehitler Kilisesi) Ermeni kilisesininin yeniden kutsamasını gerçekleştirecek için Suriye’ye gitmişti.

Hatırlanacağı üzere 1. Aram bununla ilgili Antilyas’ta bulunan Ana Katedral’de yaptığı konuşma sırasında bilgi vermişti.

Halep’teki Kırk Şehitler Kilisesi 2015 yılının Nisan ayında Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) terör örgütü tarafından patlatılmıştı.

Bu kez de dünyanın farklı ülkelerinden Ermeniler maddi destek verdiler ve Suriye’nin en güzel Ermeni kiliselerinden birinin restorasyonuna katkı sağladılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2019/04/01/Ermenistan-Suriye-1-Aram/151680

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