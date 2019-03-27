Hollywood’a bir Türk star

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ Yılmaz Morgül hayır konseri vermek üzere Amerika’ya Los Angeles’ta sahneye çıktı. Engelsiz Yaşam Vakfı’nın Los Angeles şubesi ile LOA / Apricot Tree derneği işbirliğiyle Los Angeles Vatican Banquet Hall’de düzenlenen özel gecede Yılmaz Morgül üç saat süren ve hiçbir ücret almadığı bir hayır konseri verdi. Türk ve Ermeni toplumlarının bir araya geldiği ve unutulmaz bir konser veren sanatçının katıldığı geceyi ev sahipliğini ise Egelsiz Yaşam Vakfı’nın Los Angeles şubesi başkanı Elif Pisacane ile LOA / Apricot Tree derneğinin başkanı olan Doç.Dr. Ayşe Taşpınar Gatenyo yaptılar. DHF TV’den canlı yayınlanan gecenin geliri ise Türk ve Ermeni toplumlarını temsil eden iki dernek tarafından paylaşıldı. Los Angeles’daki geceye Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan, vakıf başkan yardımcısı Av. Edip Önder ve Amerika’da yaşayan Türk bilim adamı Ergün Karlıkovalı’da katıldılar.

Yılmaz Morgül’ün Los Angeles turu…

Konser için gittiği Los Angeles’da şehir turu yapan Yılmaz Morgül, Hollywood yazısı manzarası önünde poz verirken, dünyaca ünlü yıldızlarının adlarının yazılı olduğu Hollywood Bulvarı ile Vine caddesi arasındaki meşhur “Walk Of Fame” Şöhretler Yolu’nda da kendi adının yazılı olduğu yıldız ile de poz verdi. Şehirde Çin mimarisi ile süslü ve önünde ünlü isimlerin el ve ayak izlerinin olduğu 2500 kişilik Grauman Çin Tiyatrosu önünde de poz veren Yılmaz Morgül konser vermek için gittiği Los Angeles’ta keyifli bir zaman geçirmeyi de ihmal etmedi.

https://www.oncevatan.com.tr/magazin/hollywooda-bir-turk-star-h138376.html



Bunu beğen: Beğen Yükleniyor...